Участника массовой расправы над мигрантами в Малави, отпустили под залог

Суд Малави освободил пасынка бывшего президента Питера Мутарики под залог через два месяца после того, как он был арестован и обвинен в торговле людьми и убийстве при отягчающих обстоятельствах.

Тадикила Мафубза был причастен к гибели 30 мужчин, предположительно эфиопских мигрантов, чьи тела были найдены в братской могиле в октябре прошлого года. Он отрицает обвинения.

В среду суд обязал Мафубзу выплатить два миллиона квач (2000 долларов США) и предоставить два поручительства на сумму 5000 долларов каждое

Кроме того, сына экс-президента обязали сдать свой паспорт другие удостоверения личности в полицию.