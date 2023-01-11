Власти Бразилии изучают обстоятельства подвоза участников погрома в столице на 40 автобусах
Часть полицейского расследования сосредоточена на парке из примерно 40 автобусов, захваченных властями после беспорядков, сообщают бразильские СМИ.
Автобусы были арестованы полицией и в настоящее время находятся на штрафстоянке.
Источники, знакомые с ходом расследования отмечают, что за несколько дней до бунта бразильцев в разных регионах приглашали в соцсетях на некую вечеринку в столице страны.
Напомним, что в воскресенье сторонники экс-президента Жаира Болсонару атаковали здания Верховного суда, парламента и президентский дворец в Бразилиа. Полиция арестовала уже более 1500 участников мятежа.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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