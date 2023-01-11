Верховный суд оставил в силе запрет на оружие в барах и метро Нью-Йорка

Верховный суд США оставил в силе в среду, 11 января, закон штата Нью-Йорк, ограничивающий право носить оружие в «чувствительных местах», в скверах, школах, барах и больницах.

Закон был принят этим летом властями штата и города Нью-Йорк в ответ на историческое решение о ношении огнестрельного оружия, вынесенное в июне 2022 года консервативным большинством Верховного суда.

Осенью судьи заблокировали некоторые разделы текста, но федеральный апелляционный суд постановил, что они могут оставаться в силе до завершения прений по существу.

Тогда защитники права на ношение оружия срочно обратились в Верховный суд. В немотивированном решении большинство его судей согласись с решением предыдущей инстанции.

