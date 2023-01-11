Минобороны Беларуси: в Печах началась внезапная проверка боевой готовности
Минобороны Беларуси сообщило о начале внезапной проверки боевой готовности в 72-м гвардейском ОУЦ подготовки прапорщиков и младших специалистов.
В среду, 11 января 2023 года, пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь в своём официальном Telegram-канале сообщила о том, что 72-м гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов началась внезапная проверка вопросов боевой готовности.
Отмечается, что данное мероприятие на территории 72-го гвардейского объединённого центра подготовки прапорщиков и младших специалистов проводится по поручению министра обороны Беларуси Виктора Хренина.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Храмова Оксана
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