Эстония высылает 21 дипломата и других сотрудников посольства России в Таллинне

Эстония объявила в среду, 11 января, о высылке 21 российского дипломата и других сотрудников российского посольства для «достижения паритета» численности дипломатического персонала в Таллинне и Москве.

«Нет никаких оправданий нынешнему размеру российского посольства», — заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

В министерстве сообщили, что количество должностей в посольствах России и Эстонии теперь уравняется.

Таким образом, дипломатическое представительство России в Таллинне будет сокращено до восьми дипломатов и 15 административно-технических и вспомогательных сотрудников.

Высланные дипломаты обязаны покинуть Эстонию до конца января, сообщили в МИД прибалтийской республики.