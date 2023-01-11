Эстония высылает 21 дипломата и других сотрудников посольства России в Таллинне
Эстония объявила в среду, 11 января, о высылке 21 российского дипломата и других сотрудников российского посольства для «достижения паритета» численности дипломатического персонала в Таллинне и Москве.
«Нет никаких оправданий нынешнему размеру российского посольства», — заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.
В министерстве сообщили, что количество должностей в посольствах России и Эстонии теперь уравняется.
Таким образом, дипломатическое представительство России в Таллинне будет сокращено до восьми дипломатов и 15 административно-технических и вспомогательных сотрудников.
Высланные дипломаты обязаны покинуть Эстонию до конца января, сообщили в МИД прибалтийской республики.
Опубликовано: Тарас Медведев
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