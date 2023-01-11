Хуситы осудили трех блогеров в Йемене, которых обвинили в разжигании конфликта
Трое популярных ютуберов в Йемене предстали перед судом, контролируемым повстанцами -хуситами в Сане в среду (11 января) по обвинению в «распространении ложной информации и разжигании хаоса».
Ахмед Хаджар, Мустафа аль-Мавмари и Ахмад Илау, которые вместе имеют несколько миллионов подписчиков в социальных сетях, были арестованы в декабре после публикации видеороликов с критикой коррупции и ухудшения условий жизни в столице республики.
Обвинение запросило «самые суровые наказания, предусмотренные законом» не указав конкретных сроков.
Война в Йемене унесла сотни тысяч жизней с 2015 года и ввергла беднейшие слои населения государства Аравийского полуострова в одну из самых страшных гуманитарных катастроф в мире.
Опубликовано: Тарас Медведев
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