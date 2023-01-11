В Иране бельгийца приговорили к 40 годам тюрьмы, штрафу и 74 ударам плетью

Гражданин Бельгии Оливье Вандекастиле был обвинен в Иране в шпионаже и "сотрудничестве с враждебным правительством Соединенных Штатов".

Во вторник, 10 января он был приговорен к 40 годам лишения свободы, штрафу и ударам плетью. Глава бельгийской дипломатии Хаджа Лахбиб вызвал посла Ирана в Брюсселе.

Революционный трибунал Тегерана 10 января признал гражданина Бельгии Оливье Вандекастиле виновным в "шпионаже в пользу иностранных разведывательных служб, сотрудничестве с враждебным правительством США против Исламской Республики, профессиональной контрабанде иностранной валюты и отмывании денег", которые он якобы провез контрабандой.

Он был приговорен к 40 годам тюремного заключения, 74 ударам плетью и штрафу в миллион долларов. Решение не является окончательным.

41-летний гуманитарный активист находится в иранской тюрьме с февраля 2022 года. В декабре его семья сообщила, что Вандекастил объявил голодовку и у него ухудшилось здоровье. Кроме того, ему было отказано в доступе к адвокату защиты по его выбору.

Оливье Вандекастил не признал себя виновным по обвинениям, выдвинутым против него Революционным судом в Тегеране.