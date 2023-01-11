В Израиле умер духовный лидер ортодоксов раввин Шимон Баадани

Раввин Шимон Баадани, духовный лидер крупнейшей ультраортодоксальной партии в правительстве Израиля, скончался в среду в возрасте 94 лет, сообщила его партия Шасс.

Ортодоксы собрались днем в Бней-Браке, пригороде Тель-Авива, на похороны своего проповедника, сообщает AFP.

Последователи раввина и лидер сефардской партии Шасс Арье Дери «шокированы, огорчены и опустошены» его «восхождением на небеса», говорится в заявлении партии.

Напомним, что в Израиле впервые к власти пришло ультраправое религиозное правительство, которое выступает против независмости Палестины и держит курс на обеспечение безопасности переселенцев на оккупированных территориях автономии.

