В Израиле умер духовный лидер ортодоксов раввин Шимон Баадани
Раввин Шимон Баадани, духовный лидер крупнейшей ультраортодоксальной партии в правительстве Израиля, скончался в среду в возрасте 94 лет, сообщила его партия Шасс.
Ортодоксы собрались днем в Бней-Браке, пригороде Тель-Авива, на похороны своего проповедника, сообщает AFP.
Последователи раввина и лидер сефардской партии Шасс Арье Дери «шокированы, огорчены и опустошены» его «восхождением на небеса», говорится в заявлении партии.
Напомним, что в Израиле впервые к власти пришло ультраправое религиозное правительство, которое выступает против независмости Палестины и держит курс на обеспечение безопасности переселенцев на оккупированных территориях автономии.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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