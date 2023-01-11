Более 1200 единиц бронетехники из США прибыло в Нидерланды для дальнейшей отправки в Литву и Польшу

Огромная партия американской военной техники выгружается в голландском порту Флиссинген, сообщает NOS TV.

Представитель голландских военных признал, что местная армия помогает разгрузить и защищает транспортировку 1275 единиц бронетехники из США, которая должна быть отправлена ​​в Польшу и Литву.

В их число входят "сотни танков M1 Abrams", гусеничные БМП Bradley, самоходные гаубицы Paladin и легкие боевые машины повышенной проходимости Oshkosh L-ATV.

На вопрос голландского телевидения, пойдет ли техника в Украину, майор Пауль Эхрисманн заявил, что американское снаряжение предназначено для позиций в Литве и Польше.

Военные добавили, что американская бронетехника доставляется в рамках операции "Атлантическая решимость". Это название используется для описания последовательных траншей военной поддержки восточного фланга НАТО.

Портал pzc.nl цитирует подполковника Петера ван Дорста, который якобы заявил на камеру, что выгрузка сотен танков, бронемашин и другой боевой техники в порту Флиссинген не имеет никакого отношения к конфликту на Украине.

Как сообщает NOS TV , операция по передислокации бригад США продлится до начала февраля, когда вся поддержка будет находиться в местах дислокации, согласованных союзниками по НАТО.