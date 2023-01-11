Пригожин: город Соледар полностью освобожден, уничтожено около 500 бойцов ВСУ
2023-01-11 22:47
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил, что город Соледар в ДНР полностью освобожден, уничтожено около 500 бойцов ВСУ.
11 января пресс-служба российского бизнесмена Евгений Пригожина в официальном Telegram-канале сообщила о том, что основатель ЧВК «Вагнер» заявил о полном освобождении и зачистке территории города Соледар в Донецкой Народной Республике от подразделений Вооружённых сил Украины.
Пригожин подчеркнул, что мирные жители Соледара выведены из города, в то время как около 500 украинских бойцов, отказавшихся сдаться в плен, были ликвидированы.
Отмечается, что в настоящее время «Вагнеровцы» приступают к зачистке соледарских шахт.
Опубликовано: Диана Мудреченко