В результате теракта у здания МИД Афганистана погибли по меньшей мере 20 человек

По меньшей мере 20 человек погибли в результате теракта у здания министерства иностранных дел в Кабуле. Об этом сообщило министерство информации Афганистана. Полиция сообщает о пяти погибших.

НПО, управляющая больницей в афганской столице, сообщила, что более 40 человек были госпитализированы с травмами, полученными в результате взрыва.

Устад Фаридун, представитель министерства информации правительства талибов, сообщил агентству Reuters, что террорист-смертник пытался проникнуть в министерство иностранных дел, но потерпел неудачу.

В момент взрыва в здании Министерства иностранных дел должна была проходить встреча с делегацией из Китая.

Это теракт стал очередным в Афганистане за последние недели. 30 ноября 2022 года в результате взрыва в школе изучения Корана в городе Аджбак, столице провинции Саманган на севере страны, 19 человек погибли и 24 получили ранения. Жертвами в основном были местные школьники.