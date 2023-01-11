Гурулев требует увеличения мобилизационного резерва в РФ на случай наступления со стороны Польши

Генерал-лейтенант Андрей Гурулев требует увеличения мобилизационного резерва на случай "наступления со стороны Польши". Он обратился с этим вопросом в Государственную думу.

Генерал-лейтенант Андрей Гурулев требует увеличения мобилизационного резерва на случай «наступления со стороны Польши». Он обратился с этим вопросом в Государственную думу.

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев призвал увеличить мобилизационные резервы. По его мнению, это необходимо, чтобы должным образом подготовить страну "на случай нападения Польши".

Он утверждает, что в Российской Федерации есть все необходимое для должной подготовки личного состава.

"Нам нужны мобилизационные резервы на случай вмешательства Польши. Это называется стратегическим сдерживанием. Наличие такого мобилизационного ресурса, который можно задействовать в любой момент, может отбить у стран НАТО охоту к прямому вмешательству в украинский конфликт", - считает Гурулев.

Ранее, как напоминает The Moscow Times, Гурулев и другие депутаты подготовили специальный проект о включении в мобилизационный резерв граждан, имеющих трех и более детей. Пока они освобождены от призыва.