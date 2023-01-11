Пригожин сообщил о полном взятии Соледара войсками РФ
2023-01-11 23:21
Глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил, что войска захватили город Соледар.
Российской информационное агентство РБК со ссылкой на заявление главы ЧВК Вагнер Евгения Пригожина сообщает о взятии Соледара российскими войсками.
"Еще раз хочу подтвердить полное освобождение и зачистку территории Соледара от подразделений украинской армии", - приводит РБК слова Пригожина.
По словам Пригожина, весь город усеян трупами военнослужащих украинской армии.
Опубликовано: Николай Скира