Пригожин сообщил о полном взятии Соледара войсками РФ

APS
2023-01-11 23:21

Глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил, что войска захватили город Соледар.

Российской информационное агентство РБК со ссылкой на заявление главы ЧВК Вагнер Евгения Пригожина сообщает о взятии Соледара российскими войсками.

"Еще раз хочу подтвердить полное освобождение и зачистку территории Соледара от подразделений украинской армии", - приводит РБК слова Пригожина.

По словам Пригожина, весь город усеян трупами военнослужащих украинской армии.

Опубликовано: Николай Скира







Новости СМИ2