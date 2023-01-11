Пригожин сообщил о полном взятии Соледара войсками РФ

Шесть привычек, которые в ответе за тяжелое пробуждение по утрам

И вроде бы поспал положенных восемь часов, и вроде лег не поздно, однако утром все равно пробуждение превращается в пытку. Виноваты в этом плохие привычки.

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