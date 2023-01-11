Евгений Пригожин: Весь Соледар усеян трупами бойцов ВСУ
2023-01-11 23:34
Евгений Пригожин рассказал о том, что ВСУ понесли огромные потери в Соледаре.
Украинские войска понесли огромные потери в боях за Соледар с частями Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом рассказал глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин.
По словам Пригожина, город буквально усеян трупами украинских солдат. Он сообщил о пяти сотнях погибших бойцов ВСУ.
"Еще раз хочу подтвердить полное освобождение и зачистку территории Соледара от подразделений украинской армии. Мирные граждане выведены, украинские подразделения, не пожелавшие сдаться в плен, уничтожены. Двухсотыми убитыми около 500 человек. Весь город усеян трупами украинских военнослужащих", - заявил Пригожин.
Опубликовано: Никллай Скира