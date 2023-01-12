Зеленский потребовал лишить гражданства Украины всех влиятельных россиян и выдворить их из страны
2023-01-12 00:17
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал лишить гражданства всех влиятельных россиян.
Владимир Зеленский заявил, что всех россиян, имеющих какое-либо влияние в Украине, необходимо лишить гражданства, а затем выдворить из страны.
Зеленский отметил, что это касается всех, кто имеет политические или духовное влияние в Украине.
"И я думаю, пусть с этим (прим. - российским) гражданством они в соответствующем государстве и живут", - заявил Зеленский.
Опубликовано: Николай Скира
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Храмова Оксана
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