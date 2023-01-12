США поддержали решение Японии о наращивании ударного ракетного потенциала
Глава Пентагона Ллойд Остин поприветствовал решение Японии ударный ракетный потенциал.
США поддерживают решение Японии о наращивании своих ударных ракетных сил и создании "потенциала контрудара", заявли министр обороны США Ллойд Остин.
"В ходе встречи мы решили поддержать стремление Японии приобрести сдерживающий ракетный потенциал. Этот шаг безусловно будет способствовать укреплению альянса Японии и США в акватории Тихого океана", - сказал глава Пентагона.
Кроме того, Ллой Остин сообщил о решении США разместить на Японских островах дополнительный контингент морских пехотинцев.
Опубликовано: Максим Алексеев
-
Храмова Оксана
Как приучить себя не уступать чужим просьбам в ущерб себе: 5 способов ответить "нет"
Порой отказать человеку очень трудно. Вынужденное согласие дается тяжело, ведь надо делать то, что не хочется, иногда даже в ущерб себе. Но право отказать есть у каждого человека, никогда не стоит забывать об этом.Подробнее...
-
-