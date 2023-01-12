США поддержали решение Японии о наращивании ударного ракетного потенциала

APS
2023-01-12 03:20

Глава Пентагона Ллойд Остин поприветствовал решение Японии ударный ракетный потенциал.

США поддерживают решение Японии о наращивании своих ударных ракетных сил и создании "потенциала контрудара", заявли министр обороны США Ллойд Остин.

"В ходе встречи мы решили поддержать стремление Японии приобрести сдерживающий ракетный потенциал. Этот шаг безусловно будет способствовать укреплению альянса Японии и США в акватории Тихого океана", - сказал глава Пентагона.

Кроме того, Ллой Остин сообщил о решении США разместить на Японских островах дополнительный контингент морских пехотинцев.

Опубликовано: Максим Алексеев







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