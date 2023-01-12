Известный актер и режиссер Бен Афлек устроился работать продавцом в кофейню

Для жителей города Медфорд в штате Массачусетс 2023 год начался с большого сюрприза. В витрине известной американской сети кофеен появился известный голливудский актер, режиссер и продюсер Бен Афлек.

Бен Аффлек пережил очень насыщенное время. В 2021 году он воссоединился с Дженнифер Лопес, а в прошлом году пара поженилась. Тот факт, что певица и актер снова сошлись спустя более 20 лет, вызвал бурю в СМИ, а имена влюбленных не сходили с первых полос в течение многих недель. В начале 2023 года Бен Аффлек снова привлек внимание СМИ, когда в сети появились его фотографии в витрине Dunkin Donuts.

Однако на этот раз актер был в кофейне американской сети не в качестве гостя, а в качестве сотрудника службы доставки. Аффлека могли встретить клиенты, которые решили съездить в Dunkin Donuts в Медфорде в штате Массачусетс 10 января. Место, вероятно, было выбрано не случайно, ведь муж Дженнифер Лопес родом из Бостона, расположенного менее чем в десяти километрах.

Бена Аффлека сразу же заметили жители Медфорда, а фотографии актера, подающего кофе с пончиками, быстро разлетелись по соцсетям.

Однако на этом сюрпризы не заканчились. Дженнифер Лопес сама подъехала к витрине Dunkun Donuts, где работал ее муж. Встречу супругов записал один из пользователей Twitter. Джей Ло заказала кофе, а Аффлек, помимо напитка, еще и передал ей через окно машины свою рабочую кепку.

Пока официально не известно, почему Бен Аффлек на один день стал сотрудником кофейни. Зарубежные СМИ, однако, подозревают, что актер был замешан в рекламе Dunkin Donuts, которая выйдет в эфир 12 февраля во время Суперкубка.