В Иране к смертной казни за шпионаж приговорен гражданин Великобритании
Иранское правосудие приговорило к смертной казни британца иранского происхождения за шпионаж в пользу Соединенного Королевства, сообщил судебный орган в среду, 11 января.
«Алиреза Акбари был приговорен к смертной казни за подрыв внутренней и внешней безопасности страны за передачу разведданных», — сообщает Mizan Online.
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли резко отреагировал на это решение в Твиттере.
«Иран должен остановить казнь гражданина Великобритании и Ирана Алирезы Акбари и немедленно освободить его. Это политически мотивированный акт варварского режима, полностью игнорирующего человеческую жизнь», — заявил он.
Министерства разведки Ирана сообщило, что Алиреза Акбари стал «ключевым шпионом британской секретной разведывательной службы» (SIS) благодаря своему служебному положению.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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