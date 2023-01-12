В Иране к смертной казни за шпионаж приговорен гражданин Великобритании

APS
2023-01-12 06:26

Иранское правосудие приговорило к смертной казни британца иранского происхождения за шпионаж в пользу Соединенного Королевства, сообщил судебный орган в среду, 11 января.

«Алиреза Акбари был приговорен к смертной казни за подрыв внутренней и внешней безопасности страны за передачу разведданных», — сообщает Mizan Online.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли резко отреагировал на это решение в Твиттере. 

«Иран должен остановить казнь гражданина Великобритании и Ирана Алирезы Акбари и немедленно освободить его. Это политически мотивированный акт варварского режима, полностью игнорирующего человеческую жизнь», — заявил он.

Министерства разведки Ирана сообщило, что Алиреза Акбари стал «ключевым шпионом британской секретной разведывательной службы» (SIS) благодаря своему служебному положению.

Опубликовано: Тарас Медведев







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