Почти каждый пятый бразилец одобряет беспорядки в Бразилиа
Согласно опросу, опубликованному в среду Институтом Атласа, почти каждый пятый бразилец одобряет погромы государственных учреждений сторонниками Болсонару в воскресенье в Бразилии.
На вопрос «Согласны ли вы с действиями демонстрантов, занявших Конгресс, Президентский дворец и Верховный суд» утвердительно ответили 18,4 % респондентов, не согласны 75,8 % и 5,8 % воздержались от ответа.
Причем 53% опрошенных считают это вторжение «совершенно неоправданным», 27,5% считают его «частично оправданным» и 10,5% «полностью оправданным».
Чуть более половины (50,2%) респондентов считают, что ответственность за беспорядки несет Жаир Болсонару.
Опрос проводился в понедельник и вторник с репрезентативной выборкой в 2200 человек.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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