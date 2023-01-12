Почти каждый пятый бразилец одобряет беспорядки в Бразилиа

Согласно опросу, опубликованному в среду Институтом Атласа, почти каждый пятый бразилец одобряет погромы государственных учреждений сторонниками Болсонару в воскресенье в Бразилии.

На вопрос «Согласны ли вы с действиями демонстрантов, занявших Конгресс, Президентский дворец и Верховный суд» утвердительно ответили 18,4 % респондентов, не согласны 75,8 % и 5,8 % воздержались от ответа.

Причем 53% опрошенных считают это вторжение «совершенно неоправданным», 27,5% считают его «частично оправданным» и 10,5% «полностью оправданным».

Чуть более половины (50,2%) респондентов считают, что ответственность за беспорядки несет Жаир Болсонару.

Опрос проводился в понедельник и вторник с репрезентативной выборкой в 2200 человек.