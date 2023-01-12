Трех журналистов в Мексике похитила преступная группировка

Три журналиста пропали без вести с 27 декабря в Мексике в одном из 32 федеральных штатов, где процветают криминальные группировки, заявили в среду защитники прав человека и свободы слова.

Все трое работали на информационном портале в штате Герреро известном своей туристической столицей Акапулько.

Двое похищенных журналистов появились скованными цепями на видео, размещенном в Интернете.

Один из них в ролике утверждает, что расплачивается за «последствия» своих публикаций.

«Мы не знаем, когда на самом деле было записано видео», — заявила AFP Бальбина Флорес, представитель организации «Репортеры без границ» (RSF) в Мексике.

RSF удалось подтвердить, что журналисты исчезли «в очень трудном, очень сложном районе, почти на 100% контролируемом местной преступной группировкой Familia Michoacana».

RSF и еще два НПО обратились к властям с просьбой «провести расследование и немедленно скоординировать действия, чтобы найти журналистов».

По данным RSF, с 2000 года в Мексике было убито более 150 журналистов и преступления, в основном остались безнаказанными.