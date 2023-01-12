США разместят подразделение морской пехоты на Окинаве

Соединенные Штаты разместят новое мобильное подразделение морской пехоты на японском острове Окинава, чтобы поддержать оборону Японии.

По заявлению главы Пентагона Ллойда Остина, сделанного в среду (11 января), мера предпринята в ответ на растущие угрозы со стороны Китая.

«Мы заменим артиллерийский полк этой силой, которая будет более смертоносной и мобильной», — заявил Ллойд Остин на пресс-конференции вместе со своим японским коллегой.

Япония впервые с конца Второй мировой войны приняла военный бюджет в размере 2% ВВП страны и намерена усилить обороноспособность в ом числе и за счет наступательных средств.