США и Япония продлили соглашение об обороне космоса
Соединенные Штаты и Япония договорились в среду, 11 января, что их соглашение о безопасности и обороне также распространяется на космос.
Министр иностранных дел США Энтони Блинкен заявил, что любой инцидент в космосе может активировать статью 5 оборонного договора между двумя странами, в которой говорится, что нападение на одну из них является нападением на другую, заявил министр иностранных дел США Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции со своим японским коллегой.
На совместной встрече глав дипломатических и оборонных ведомств США и Японии также принято решение о создании группировки американской морской пехоты на острове Окинава.
Встречи проходят накануне визита в США премьер-министра Японии Кисида.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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