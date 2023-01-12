США и Япония продлили соглашение об обороне космоса

Соединенные Штаты и Япония договорились в среду, 11 января, что их соглашение о безопасности и обороне также распространяется на космос.

Министр иностранных дел США Энтони Блинкен заявил, что любой инцидент в космосе может активировать статью 5 оборонного договора между двумя странами, в которой говорится, что нападение на одну из них является нападением на другую, заявил министр иностранных дел США Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции со своим японским коллегой.

На совместной встрече глав дипломатических и оборонных ведомств США и Японии также принято решение о создании группировки американской морской пехоты на острове Окинава.

Встречи проходят накануне визита в США премьер-министра Японии Кисида.