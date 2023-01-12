Обнаружение конфиденциальных документов озадачило администрацию Байдена
Помощники президента США обнаружили «как минимум еще одну партию» секретных документов, сообщил в среду телеканал NBC News.
Белый дом столкнулся со шквалом открытых вопросов в среду (11 января) в связи с обнаружением конфиденциальных документов, в кабинете, где работал Байден в период своего вице-президентства в администрации Обамы.
Администрация президента США подтвердила, что «небольшое количество секретных документов» всего около десяти, были найдены в «запертом шкафу» в аналитическом центре, где когда-то был офис Джо Байдена.
Позже стало известно, что сотрудники администрации обнаружили «еще одну партию» документов.
Ситуация может оказаться обременительной на фоне расследования дела о хранении многих секретных документов в доме экс-президента Трампа, который уже использовал ее в своих политических целях перед стартом президентской гонки.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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