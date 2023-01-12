Мемуары принца Гарри бьют рекорды продаж в 1,4 млн на старте

В день поступления было продано более 1,4 миллиона экземпляров англоязычного издания скандальной автобиографии «Запасной», сообщило издательство Penguin Random House.

Ни одна другая научно-популярная книга издательства не достигла такого количества продаж в первый день. Всего в день поступления в США, Канаде и Великобритании было продано 1,43 миллиона экземпляров, включая издания в твердом переплете, электронные книги и аудиокниги.

500-страничная автобиография, которую Гарри написал в дуэте с писателем-призраком Дж. Р. Мёрингером, развивает его точку зрения на напряженность в королевской семье и множество личных подробностей. Среди прочего Гарри пишет, что он нюхал кокаин, впервые пережил отношения с немолодой женщиной и серьезно поссорился с братом Уильямом.

Ранее Гарри дал несколько интервью в которых резко высказался по поводу своей семьи и британских СМИ. Еще до старта продаж благодаря утечкам в Испании стали известны многие интимные подробности жизни королевской семьи Британии.



Отмечается, что до сих пор продажи других хитов издательства были откровенно скромными: «Земля обетованная» Барака Обамы разошлась тиражом более 887 000 копий в первый день публикации в США и Канаде, сообщает Penguin Random House.

Мемуары Мишель Обамы «Становление», также опубликованные Penguin Random House, были проданы тиражом более 725 000 экземпляров в США и Канаде в первый же день, сообщила компания.

