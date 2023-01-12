У первой леди США Джилл Байден удалили раковую ткань
Первой леди США Джилл Байден удалили раковую ткань над правым глазом и на груди, сообщил Белый дом в среду днем (по местному времени).
Джил Байден перенесла амбулаторную операцию по совету врачей после скринингового теста на рак кожи.
Процедура была проведена в среду в военном госпитале Уолтера Рида в американском штате Мэриленд.
Президент США Джо Байден сопровождал свою жену. Супруги прибыли в больницу на вертолете утром.
Доктор Кевин О'Коннор, врач президента, сказал, что тесты показали, что очаги, удаленные над правым глазом и на груди, показали базально-клеточный рак. Поражение левого глаза было полностью удалено и исследуется, сказал О'Коннор.
Базальноклеточный рак считается наиболее излечимой и в то же время самой распространенной формой рака кожи. Они редко образуют метастазы в других органах, медленно растут и обычно легко удаляются.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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