Правящая партия СДПГ в Бундестаге полагается на дипломатические инициативы для достижения мирного соглашения между Россией и Украиной.

«Потому что мы знаем, что войны обычно не заканчиваются на поле боя», — говорится в проекте позиционного документа крупнейшей правительственной фракции, решение по которому должно быть принято на ежегодном собрании, которое пройдет в этот четверг.

«Даже если по понятным причинам доверия к нынешнему российскому руководству больше нет, дипломатические переговоры должны оставаться возможными», - отмечается в документе: «Мы должны продолжать делать все возможное, чтобы убедить Россию уйти и потребовать честной готовности к справедливому мирному соглашению с Россией».

Переговоры с Россией могут быть успешными в «узких областях», в обмене пленными или экспорте зерна через Черное море. Важно опираться на эти подходы и в области контроля над вооружениями.

В пику своим немецким знакомым выступил замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник. Он опроверг мнение, что войны обычно не решаются на поле боя.

«Войны почти всегда решаются на поле боя. Германия должна знать лучше», — написал бывший посол в Берлине в Twitter.

Парламентская группа СДПГ примет решение по позиционному документу в пятницу.

