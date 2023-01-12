Еще в одном офисе Байдена обнаружены секретные документы

Как сообщает NBC News, помощники президента Джо Байдена обнаружили секретные документы по крайней мере еще в одном месте, которое он использовал. Ранее в вашингтонском офисе нашли 10 таких документов.

Телевидение со ссылкой на источник сообщает, что очередная партия документов была обнаружена в результате обыска, начатого после того, как в кабинете Байдена на базе Пенсильванского университета ранее были обнаружены 10 секретных документов.

Помощник президента настоял на тщательном обыске других мест, которые использовал Джо Байден перед вступлением в должность президента.

NBC News не сообщает, сколько файлов было найдено и о чем они. По данным CNN, некоторые из первоначально найденных документов были помечены как совершенно секретные и касались, среди прочего, Украина, Иран и Великобритания.

Во вторник, 10 января президент США впервые затронул этот вопрос на пресс-конференции в Мексике. Он сказал, что был удивлен, обнаружив документы, и не знал, что в них содержится. При этом он заявил о полном сотрудничестве в расследовании дела.