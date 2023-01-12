Михеева объяснила свое появление в компании украинцев в Куршевеле

APS
2023-01-12 08:27

Актриса и соведущая шоу "Вечерний Урганит" Алла Михеева объяснила, как оказалась в компаниии украинцев в Куршевеле.

Алла Михеева утверждает, что является постоянным посетителем лыжного курорта Куршевель.

На этот раз знаменитость прибыла сюда покататься на лыжах в компании подруги.

Когда после активного отдыха лыжницы заглянули в кафе, там что-то весело отмечала компания украинцев.

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    Одна девушка из этой компании попросила сфотографироваться с Михеевой, так как ей приглянулся розовый костюм знаменитости. Все!

    По этой причине ведущая недоумевает, в чем ее обвиняют.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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