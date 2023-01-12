Михеева объяснила свое появление в компании украинцев в Куршевеле
2023-01-12 08:27
Актриса и соведущая шоу "Вечерний Урганит" Алла Михеева объяснила, как оказалась в компаниии украинцев в Куршевеле.
Алла Михеева утверждает, что является постоянным посетителем лыжного курорта Куршевель.
На этот раз знаменитость прибыла сюда покататься на лыжах в компании подруги.
Когда после активного отдыха лыжницы заглянули в кафе, там что-то весело отмечала компания украинцев.
-
Одна девушка из этой компании попросила сфотографироваться с Михеевой, так как ей приглянулся розовый костюм знаменитости. Все!
По этой причине ведущая недоумевает, в чем ее обвиняют.
Опубликовано: Наталья Гончарова