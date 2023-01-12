Британский музыкант Джефф Бек скончался в возрасте 78 лет от менингита
2023-01-12 08:40
Британский гитарист-виртуоз, который значительно повлиял на развитие хеви-метала и джаз-рока, Джефф Бек ушел из жизни на 79-м году жизни. Причина смерти музыкнта - менингит.
Британский гитарист-виртуоз Джефф Бек скончался в возрасте 78 лет, заразившись менингитом.
Музыкант - обладатель 7 премий "Grammy", 2 раза его включали в Зал славы рок-н-ролла (1992 и 2009).
Близкие артиста обратились к представителям СМИ, попросив тех быть тактичными и дать им время, чтобы пережить огромную потерю.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья
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