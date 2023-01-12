Супермодель 90-х Татьяна Патитц ушла из жизни в 56 лет
Супермодель 90-х Татьяна Патитц повергла в шок фотографов, у которых была любимицей и общественность, скончавшись на 57-м году жизни. Знаменитость до последнего была в отличной форме и выходила на подиум.
Супермодель 90-х Татьяна Патитц скончалась на 57-м году жизни.
Красавица входила в знаменитую шестерку топ-моделей, наряду с Кристи Тарлингтон, Линдой Евангелистой, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс.
Патитц называли символом европейского шика.
До последнего звезда оставалась в отличной форме, продолжая выходить на подиум и снимаясь для известных глянцевых изданий.
Ее кончина шокировала общественность, фанатов и фотографов, которые обожали с ней работать.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья
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