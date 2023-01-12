Глава Пентагона серьезно сомневается в возможности вторжения Китая на Тайвань

США и Япония укрепляют военное сотрудничество, в частности, в области развития новых технологий и космической деятельности.

Об этом стало известно после встречи в Вашингтоне госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Японии Ёсимасы Хаяси.

Обе страны должны заключить новые соглашения, в том числе по космосу. Американцы и японцы решили, что нападение третьей страны на орбите, а также на Земле выполнит положения союзнического договора и обяжет США защищать Японию.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также выразил признательность и поддержку Белого дома новой оборонной политике, принятой Токио. Согласно ему, к 2027 году расходы Японии на оборону должны быть удвоены.

Япония признала Китай серьезной угрозой миру в регионе и во всем мире и будет стремиться расширить противоракетную оборону, в том числе предоставив ей возможность наносить удары по целям на вражеской территории.

Японцы объявили о закупке ракет "Томагавк" и увеличении производства собственных ракет. В то же время японская дипломатия подчеркивает важность диалога и стабильных отношений с Пекином.

Министр Йошимаса Хаяси сказал, что Япония "приветствует участие США в Индо-Тихоокеанском регионе".

Министр обороны США Ллойд Остин и его японский коллега Ясукадзу Хамада также встретились в Вашингтоне. Госсекретарь Остин отметил провокационное поведение Китая. Однако он отметил, что, несмотря на высокую активность китайских ВМС и ВВС, он "серьезно сомневается" в возможности вторжения на Тайвань.

Визит премьер-министра и министра иностранных дел Японии в США является частью американо-японских консультаций по вопросам обороны.