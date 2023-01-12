Лолита поделилась видео, где позирует в купальнике, показав результат работы над собой
2023-01-12 09:10
Лолита Милявская решила взять пример со своих коллег и выложила в соцсетях видеоролик, в котором позирует в купальнике.
Певица Лолита Милявская не стесняется выкладывать в Сеть откровенные фотографии, видео со своим участием.
-
В этот раз знаменитость записала ролик, где предстала в темном купальнике и черном платке с узорами.
Звезде сцены скоро исполнится 60 лет, во что она сама не может поверить.
Опубликовано: Наталья Гончарова