Лолита поделилась видео, где позирует в купальнике, показав результат работы над собой

APS
2023-01-12 09:10

Лолита Милявская решила взять пример со своих коллег и выложила в соцсетях видеоролик, в котором позирует в купальнике.

Певица Лолита Милявская не стесняется выкладывать в Сеть откровенные фотографии, видео со своим участием.

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    В этот раз знаменитость записала ролик, где предстала в темном купальнике и черном платке с узорами.

    Звезде сцены скоро исполнится 60 лет, во что она сама не может поверить.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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