В среду, 11 января во Львове состоялась встреча лидеров Польши, Литвы и Украины, в ходе которой было обеспечено сотрудничество между странами, а Анджей Дуда предоставил важную информацию о возможности передачи Украине танков Leopard.

В совместном заявлении во время встречи во Львове президент Польши Анджей Дуда, президент Украины Владимир Зеленский и президент Литвы Гитанас Науседа "подтвердили неотъемлемое право Украины на защиту своего суверенитета и территориальной целостности".

Во Львове президент Польши подтвердил циркулировавшую неделю информацию о передаче Украине танков Leopard из польского арсенала.

"Рота танков "Леопард" будет передана в рамках построения коалиции, потому что, как известно, для этого необходимо выполнить целый комплекс формальных требований, согласований и так далее, но прежде всего мы хотим, чтобы она была международной коалиция", - сказал Дудв.

Визит трех лидеров во Львов прокомментировал бывший президент и экс-премьер России, ныне заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Трое убогих из Варшавы, Вильнюса и Киева, страдающих от имперских амбиций и фантомных болей, вызванных потрепавшей их историей, собрались во Львове. И молятся, как выяснилось, на танки. "Леопарды" там всякие, модернизированные нашими врагами Т-72, о которых я вчера говорил, ещё какой-то английский неликвид", — написал Дмитрий Медведев в Telegram.

Он добавил, что "всё это железо в любом случае скоро станет ржавым металлоломом и не спасёт распадающуюся на части искусственную страну".