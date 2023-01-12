Дайнеко с кольцом на пальце посетила премьеру картины Гая Ричи «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» в компании своего избранника
2023-01-12 09:21
Певица Виктория Дайнеко в последнее время везде появляется в компании своего возлюбленного. Кольцо на руке артистки "говорит", что дело движется к свадьбе.
Выпускница проекта "Фабрика звезд" Виктория Дайнеко появилась на премьере фильма Гая Ричи "Операция "Фортуна": Искусство побеждать" в обществе своего избранника.
Не прятала знаменитость и кольцо с бриллиантом, которое украшало ее пальцы (такое, как правило, дарят на помолвку).
35-летняя артистка в последнее время везде появляется в компании нового возлюбленного и светится от счастья.
Опубликовано: Наталья Гончарова