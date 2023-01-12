Панин сообщил, на что потратил деньги в Испании, которые заработал на съемках в России

Актер Алексей Панин признался, что деньги от съемок в России тратил на женщин и рестораны. Но теперь о роскошной жизни пришлось забыть.

Актер Алексей Панин, проживающий в Испании, живет теперь скромно.

На жизнь артист зарабатывает преподаванием. Он учит актерскому мастерству детей и подростков.

Прибыльных проектов в Европе найти не удалось.

О жизни на широкую ногу, когда он тратил деньги на кутежи, женщин, рестораны, пришлось забыть, так как от гонораров, полученных в России, не осталось и следа.