Панин сообщил, на что потратил деньги в Испании, которые заработал на съемках в России
2023-01-12 09:35
Актер Алексей Панин признался, что деньги от съемок в России тратил на женщин и рестораны. Но теперь о роскошной жизни пришлось забыть.
Актер Алексей Панин, проживающий в Испании, живет теперь скромно.
На жизнь артист зарабатывает преподаванием. Он учит актерскому мастерству детей и подростков.
Прибыльных проектов в Европе найти не удалось.
О жизни на широкую ногу, когда он тратил деньги на кутежи, женщин, рестораны, пришлось забыть, так как от гонораров, полученных в России, не осталось и следа.
Опубликовано: Наталья Гончарова