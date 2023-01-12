Один из величайших гитаристов в истории Джефф Бек умер в возрасте 78 лет

Джефф Бек, британский музыкант, считающийся виртуозом игры на гитаре, умер в Нью-Йорке в возрасте 78 лет.

"Он умер во вторник после внезапного заражения бактериальным менингитом", — говорится в заявлении его семьи в среду.

В 2011 году Бек занял 5-е место в списке 100 величайших гитаристов всех времен по версии журнала Rolling Stone. Он сотрудничал с такими артистами, как Эрик Клэптон, Род Стюарт, Тина Тернер, Мик Джаггер, Джон Бон Джови, Роджер Уотерс, Стиви Уандер и ZZ Top.

Как пишет AP, Бек принадлежал к пантеону рок-гитаристов конца 1960-х, наряду с такими великими музыкантами, как Эрик Клэптон, Джимми Пейдж и Джими Хендрикс.

"Джефф Бек — лучший гитарист в мире. Такие люди встречаются только раз в поколение или два", — сказал гитарист Aerosmith Джо Перри в интервью The New York Times в 2010 году.

Бек получил восемь премий Грэмми и дважды был включен в Зал славы рок-н-ролла - один раз с Yardbirds в 1992 году и снова в качестве сольного исполнителя в 2009 году.