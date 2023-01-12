Вратарь сборной Ирана по футболу выкупил из тюрьмы 20 человек

Резервный вратарь сборной Ирана по футболу Паям Ниазманд помог освободить из-под стражи в Иране 20 человек. Он заплатил почти 10 000 долларов в счет их долгов, сообщает в сайт Persian Soccer.

Таким образом, 28-летний Ниазманд присоединился к кампании иранских футболистов, которые за свои бонусы, полученные за участие в катарском чемпионате мира, помогают освободить людей, содержащихся в иранских тюрьмах.

Сумма от игрока способствовала освобождению двух женщин и 18 мужчин, у которых были финансовые проблемы и неоплаченные долги.

Ниазманд был отдан в аренду в начале сезона из португальского "Портимоненсе" в "Сепахан". Его команда занимает второе место в иранской лиге, и вратарь провел 12 матчей, семь раз сохранив свои ворота "сухими".