Принц Гарри сообщил о выкидыше, который случился у его жены Меган Маркл

В мемурах "Запсной" принц Гарри раскрыл много тайн своего семейства. Рассказал королевский отпрыск и о выкидыше, который случился у Меган Маркл.

Принц Гарри в своих мемуарах под названием "Запасной" рассказал о том, как у его супруги Меган Маркл случился выкидыш.

Несчастье произошло в первое утро их проживания в новом доме в Монтесито.

Шокированные муж и жена помчались в больницу, но было уже поздно: плод погиб.

Это стало потрясением для обоих. Благо, у четы уже был сын Арчи.