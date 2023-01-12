Принц Гарри сообщил о выкидыше, который случился у его жены Меган Маркл
2023-01-12 09:46
В мемурах "Запсной" принц Гарри раскрыл много тайн своего семейства. Рассказал королевский отпрыск и о выкидыше, который случился у Меган Маркл.
Принц Гарри в своих мемуарах под названием "Запасной" рассказал о том, как у его супруги Меган Маркл случился выкидыш.
Несчастье произошло в первое утро их проживания в новом доме в Монтесито.
Шокированные муж и жена помчались в больницу, но было уже поздно: плод погиб.
Это стало потрясением для обоих. Благо, у четы уже был сын Арчи.
Опубликовано: Наталья Гончарова