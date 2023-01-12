Макрон: Франция не будет извиняться перед своими бывшими колониями

Президент Франции Макрон заявил, что Париж не намерен извиняться перед бывшими колониями.

Французский президент высказался о колониальном прошлом страны. В частности, Макрон рассказал о позиции Франции по Алжиру.

По словам Эммануэля Макрона, Франция не намерена извиняться перед Алжиром за то, что страна была французской колонией.

"Не считаю нужным просить прощения у Алжира за тот исторический период, когда страна была французской колонией", - заявил Макрон.