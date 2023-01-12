Макрон: Франция не будет извиняться перед своими бывшими колониями
2023-01-12 09:49
Президент Франции Макрон заявил, что Париж не намерен извиняться перед бывшими колониями.
Французский президент высказался о колониальном прошлом страны. В частности, Макрон рассказал о позиции Франции по Алжиру.
По словам Эммануэля Макрона, Франция не намерена извиняться перед Алжиром за то, что страна была французской колонией.
"Не считаю нужным просить прощения у Алжира за тот исторический период, когда страна была французской колонией", - заявил Макрон.
Опубликовано: Николай Скира