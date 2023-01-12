Поляки боятся фальсификаций на парламентских выборах

Согласно опросу, проведенному United Surveys для RMF FM и Dziennik Gazeta Prawna, половина поляков считает, что предстоящие парламентские выборы будут честными, а половина считает, что будут фальсификации.

Парламентские выборы в Польши состоятся этой осенью. Хотя до объявления даты голосования и формального начала предвыборной кампании осталось несколько месяцев, партии уже давно работают в предвыборном режиме.

"Объединенные правые" уже дважды побеждали подряд и с 2015 года правят самостоятельно. Теперь партия Ярослава Качиньского намерена бороться за повторение этого успеха. Недавние опросы показывают, что она по-прежнему пользуется наибольшей поддержкой среди партий, заседающих в Сейме, но может не получить независимого большинства и потерять власть.

По заказу RMF FM и Dziennik Gazeta Prawna United Surveys спросил респондентов, "боятся ли они, что парламентские выборы, которые состоятся осенью, могут быть сфальсифицированы". 28% точно боятся такой ситуации, а на ответ "скорее да" указали 19,3%. спросил.

31,4% считают, что фальсификация выборов маловероятна, и 16,9% убеждены, что этого "точно не произойдет". 4,4% опрошенных не знают, будут ли выборы честными.