Михалков уже неделю находится в реанимации под контролем врачей

Режиссер Никита Михалков вот уже неделю находится в реанимации. В больницу кинодеятель угодил 5 января.

Никите Михалкову диагностировали идиопатическую пневмонию, при которой наблюдаются проблемы с самостоятельным дыханием.

На протяжении недели мэтр российского кинематографа находится в реанимации одной из столичных больниц.

У главы съемочного процесса наблюдаются осложения, так как площадь поражения легких увеличивается.

Лечат Никиту Сергеевича те же врачи, которым удалось поставить на ноги певицу МакSим.