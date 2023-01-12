Михалков уже неделю находится в реанимации под контролем врачей
2023-01-12 09:55
Режиссер Никита Михалков вот уже неделю находится в реанимации. В больницу кинодеятель угодил 5 января.
Никите Михалкову диагностировали идиопатическую пневмонию, при которой наблюдаются проблемы с самостоятельным дыханием.
На протяжении недели мэтр российского кинематографа находится в реанимации одной из столичных больниц.
У главы съемочного процесса наблюдаются осложения, так как площадь поражения легких увеличивается.
Лечат Никиту Сергеевича те же врачи, которым удалось поставить на ноги певицу МакSим.
Опубликовано: Наталья Гончарова