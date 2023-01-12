В Париже появилось специальное подразделение полиции на роликах

Полицейские на роликовых коньках будут охранять территорию вокруг олимпийских арен и самых туристических точек Парижа во время Олимпийских игр 2024 года.

"Люди довольно любопытны, когда видят нас, они редко проявляют неуважение", — сказал один из офицеров территориальной контактной бригады Лувр-Париж-Центр".

Подразделение "Территориальная контактная бригада Лувр-Париж-центр" состоит из девяти полицейских, которые патрулируют улицы французской столицы в местах, наиболее посещаемых туристами.

Их служба во время Олимпиады является одним из элементов проекта "Олимпиада без преступности" для обеспечения безопасности болельщиков во время этого крупнейшего спортивного события в мире.

Олимпийские игры в Париже стартуют 26 июля и продлятся до 11 августа. Во время церемонии открытия, которая должна стать художественным и спортивным зрелищем на баржах по Сене, порядок и безопасность будут охранять 35 тысяч стражей порядка. За безопасностью спортсменов и болельщиков в течение двух недель соревнований будут следить около 30 тысяч представителей различных служб.