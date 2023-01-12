В Польше напали на украинскую семью, избили беременную женщину и ее 13-летнего сына

Оксана, приехавшая из Украины, в субботу, 7 января, вместе с 13-летним сыном и взрослой дочерью отправилась на прогулку по Люблину.

На улице Крулевской к ней подошли двое мужчин и попросили сигарет. В интервью порталу tvn24.pl адвокат семьи рассказал, что, услышав ответ с украинским акцентом, они оба стали агрессивными.

13-летний Ярослав объяснил в интервью ТОК FM, что просил мужчин оставить его семью в покое. Когда он попытался позвонить в полицию, нападавшие попытались отобрать его телефон и повалили мальчика на землю. Его продолжали бить кулаками по голове, а женщины пытались защитить подростка.

Молодая женщина закричала, что беременна. Однако это не обескуражило нападавших, которые также набросились на нее. К счастью, ни она, ни ребенок не пострадали, все закончилось синяками.

"С таким видом агрессии в Польше раньше не сталкивались. Дочь уже несколько лет в Польше. Госпожа Оксана приехала с сыном в марте, после того, как началась война. Самое печальное во всей этой ситуации то, что никто из прохожих не вступился за напавших. Один человек по просьбе потерпевших только вызвал полицию", - рассказал адвокат семьи.

Полиция задержала нападавших через несколько минут. Пресс-секретарь Главного управления воеводской полиции в Люблине, главный комиссар Анджей Фийолек сообщил СМИ, что им 25 и 30 лет. Им грозит до трех лет лишения свободы.