В Германии школьник зарезал учителя прямо в классе

В немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия произошла трагедия. 55-летняя учительница скончалась от ножевых ранений. По делу задержан 17-летний ученик.

17-летний студент был арестован в земле Северный Рейн-Вестфалия по подозрению в убийстве своей учительницы. Немецкие СМИ сообщили в среду, 11 января, что мотивом преступления могли стать школьные проблемы подозреваемого.

По данным полиции и прокуратуры, подозреваемый встретился с 55-летней женщиной во вторник в здании школы в Иббенбюрене. Учительница была одна в классе. Молодой человек напал на нее и убил ножом, сообщает портал еженедельника Spiegel.

Мотивом подозреваемого могли быть школьные проблемы. По словам прокуроров, во вторник подростка отстранили на один день после серии конфликтов с учителями.

После преступления он сам позвонил в службу экстренной помощи и не оказал сопротивления при задержании.