Мама Костомарова сообщила последние новости о состоянии олимпийского чемпиона, который подключен к ИВЛ

Мама фигуриста Романа Костомарова, который подключен в аппарату ИВЛ, Валентина сообщила последние новости о состоянии спортсмена

Валентина Костомарова сообщила в беседе по телефону с корреспондентом "КП", что никаких изменений в состоянии ее сына, фигуриста Романа Костомарова пока нет.

У олимпийского чемпиона диагностирована двусторонняя пневмония. Спортсмен подключен к аппарату ИВЛ.

Женщина рассказала, что старается держаться и пожелала всем крепкого здоровья.