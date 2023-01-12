Власти Крыма намерены потребовать от Украины компенсации за удар по Керченскому мосту

Крым хочет потребовать от Киева компенсировать ущерб за взрыв на мосту через Керченский пролив.

Газета SB.BY сообщает, что крымские власти готовятся потребовать от Украины компенсацию за удар по мосту через Керченский пролив.

Также будет произведен подсчет ущерба, нанесенного экономике Крыма от водной блокады со стороны Украины. В сумму иска намереваются включить также транспортные и энергетические издержки.

"Ранее власти республики подготовили первый иск с документами, подтверждающими ущерб бюджету от водной блокады полуострова со стороны Украины. При этом работа по подсчету ущерба, нанесенного другими блокадами, включая энергетическую и транспортную, продолжается", - пишет издание.