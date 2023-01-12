Терлеева жестко высказалась в адрес Чуриковой, которая назвала артистку самой большой трагедией Фабрики звезд

Певица Елена Терлеева была неприятно удивлена словами ведущей Яны Чуриковой, которая назвала знаменитость самой большой трагедией проекта "Фабрика звезд". Исполнительница заявила, что Чурикова растеряла человечность.

Елене Терлеевой очень не понравилось высказывание ведущей Яны Чуриковой о том, что певица - самая большая трагедия проекта "Фабрика звезд".

Артистка убеждена, что Чурикова растеряла человечность, преследуя меркантильные интересы, ведь информация о трагической судьбе "экс-фабрикантки" привлекла очень многих.

В беседе с Игорем Николаевым Яна заявила, что Терлеевой не мешало бы сменить репертуар и попробовать себя в другом образе.