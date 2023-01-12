Костомаров за неделю до госпитализации нырял в прорубь с температурой выше 38 градусов
2023-01-12 11:29
Олимпийский чемпоин Роман Костоиаров находится в коме. Спортсмена подключили к аппарату ИВЛ. Стало известно, что за неделю до госпитализации он лечил температуру, ныряя в прорубь.
На днях фигурист Роман Костомаров угодил в реанимацию с двусторонней пневмонией.
Состояние спортсмена оценивается как крайне тяжелое. Он подключен к аппарату ИВЛ.
Стало известно, что Костомаров за неделю до попадания в больницу затемпературил.
С температурой выше 38 градусов Роман нырял в прорубь, таким образом пытаясь сбить ее.
Опубликовано: Наталья Гончарова