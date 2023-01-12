Кучера обозвал Назарова идиотом после исполнения тем песни, высмеивающей СВО
2023-01-12 11:39
Ведущий Оскар Кучера накинулся на актера Дмитрия Назаров, который выступил против действий российских властей в отношении Украины и исполнил песню, высмеивающую СВО.
Актер и ведущий Оскар Кучера гневно высказался в адрес актера Дмитрия Назарова, исполнившего главную роль в сериале "Кухня".
В своем Телеграм-канале Кучера назвал Назарова идиотом после того, как тот исполнил песню, высмеивающую спецоперацию.
Композицию, представленную актером, ведущий назвал "псевдотворчеством", при помощи которого Назаров "гадит" соотечественникам.
Опубликовано: Наталья Гончарова