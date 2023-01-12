Отец Шарлота не смог подтвердить или опровергнуть информацию о смерти сына, так как не общался с ним несколько месяцев

Валерий Шарлот, являющийся отцом 24-летнего певца Эдуарда Шарлота, информация о смерти которого распространилась в Сети, не смог сказать ничего по поводу произошедшего, так как давно не общался с наследником.

Валерий Шарлот, не смог сказать ничего вразумительного по поводу гибели своего 24-летнего сына, певца Эдуарда Шарлота.

Мужчина заявил, что понятия не имеет, жив ли его родственник или ушел в мир иной.

Дело в том, что отец и сын даже не созваниваются уже несколько месяцев.